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Сборная Узбекистана впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу 0 553

Спорт
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Сборная Узбекистана впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу

Узбекистанская команда в четверг в Абу-Даби сыграла вничью с командой ОАЭ со счетом 0:0 в предпоследнем туре третьего раунда отбора в зоне Азиатской конфедерации.

Сборная Узбекистана набрала 18 очков досрочно гарантировала себе как минимум второе место в группе А, которое дает прямую путевку в финальную часть турнира 2026 года.

Также из группы А на турнир напрямую вышла команда Ирана (20 очков). Сборная ОАЭ (14) обеспечила себе участие в четвертом раунде квалификации.

За сборную Узбекистана против ОАЭ, в частности, играли Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Рома») и Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»).

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