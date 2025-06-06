Сборная Узбекистана впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу

Узбекистанская команда в четверг в Абу-Даби сыграла вничью с командой ОАЭ со счетом 0:0 в предпоследнем туре третьего раунда отбора в зоне Азиатской конфедерации.

Сборная Узбекистана набрала 18 очков досрочно гарантировала себе как минимум второе место в группе А, которое дает прямую путевку в финальную часть турнира 2026 года.

Также из группы А на турнир напрямую вышла команда Ирана (20 очков). Сборная ОАЭ (14) обеспечила себе участие в четвертом раунде квалификации.

За сборную Узбекистана против ОАЭ, в частности, играли Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Рома») и Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»).