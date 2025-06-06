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Семенистая проиграла в четвертьфинале турнира в Хорватии 0 340

Спорт
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
instagram.com/darja_sem

instagram.com/darja_sem

ФОТО: Instagram

Латвийская теннисистка Дарья Семенистая в пятницу потерпела поражение в четвертьфинале турнира серии "WTA 125", проходящего в хорватском городе Макарска, сообщает LETA.

Семенистая, занимающая 124-е место в рейтинге WTA и посеянная на турнире под восьмым номером, в борьбе за выход в полуфинал уступила первой сеяной соревнования — австралийке Майе Джойнт (WTA 53) со счётом 2-6, 2-6.

За выход в четвертьфинал латвийская спортсменка заработала 27 рейтинговых очков.

В первом круге Семенистая обыграла немку Юле Нимайер (WTA 128) — 6-2, 3-6, 6-3, а во втором раунде победила хорватку Тару Вирт (WTA 260) со счётом 7-6 (8:6), 7-5.

В парном разряде латвийская теннисистка участия не принимает.

Турнир в Макарске проходит на грунтовом покрытии.

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