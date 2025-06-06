Судью в Италии дисквалифицировали за пожелание футболисту заболеть раком

Итальянский футбольный арбитр Габриэле Каджари дисквалифицирован на два года за то, что пожелал игроку заболеть раком. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Каджари был наказан за инцидент, который произошел в ноябре 2024 года во время матча Серии D (четвертый дивизион) между «Миланом» и «Про Сесто».

Во время той встречи полузащитник «Про Сесто» Алессандро Сала попросил замену, пожаловавшись тренеру на оскорбительное поведение судьи. При этом Сала, уже сидя на скамейке запасных, получил красную карточку, а впоследствии дисквалифицирован на четыре игры (решение позже было отменено).

После завершения матча «Про Сесто» сообщил в местную федерацию футбола об инциденте, пожаловавшись на «необоснованные и неуважительные слова судьи», который, в частности, даже желал ему заболеть раком. Сала также рассказал о своей матери, у которой было онкологическое заболевание.