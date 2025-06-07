Финал «Ролан Гаррос». В личных встречах у Соболенко с Гауфф наблюдается полный паритет

Сегодня в Париже начнется женский финал «Ролан Гаррос», в котором белоруска Арина Соболенко оспорит с Коко Гауфф из США чемпионский титул.

Это будет редкое противостояние двух первых сеяных теннисисток в финале турнира «Большого шлема» — первое на Открытом чемпионате Франции с 2013 года, когда между собой встретились Серена Уильямс (США) и Мария Шарапова (Россия).

В личных встречах у Соболенко с Гауфф ничья — 5:5. К слову, на грунте они встречались дважды и также обменялись победами.

Каждая из финалисток прежде праздновала успех в важных очных матчах на разных покрытиях. Так, например, Соболенко победила Гауфф в недавнем финале Мадрида — 6:3, 7:6, а Коко взяла верх над Ариной в решающем матче US Open-2023 — 2:6, 6:3, 6:2.

Таким образом, победитель сегодняшней дуэли выйдет вперед в очном противостоянии.