Янник Синнер стал вторым итальянцем в истории, вышедшим в финал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал вторым итальянцем в истории, которому удалось выйти в финал «Ролан Гаррос».

В полуфинальном матче «Ролан Гаррос»-2025 Синнер был сильнее сербского теннисиста Новака Джоковича — 6:4, 7:5, 7:6.

Первым итальянцем сыгравшим в финале «Ролан Гаррос» был экс четвертая ракетка мира и чемпион «Ролан Гаррос»-1976 Адриано Паната. В финале того турнира он обыграл американца Гарольда Соломона со счетом 6:1, 6:4, 4:6, 7:6.

В финале «Ролан Гаррос»-2025 Янник Синнер сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.