Правда ли, что на Олимпийских играх 2028 года будут летающие такси?

Во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе (США) зрители смогут пользоваться воздушным такси, анонсировали организаторы соревнований.

Ожидается, что воздушное такси будет работать по принципу уже привычных нам мобильных приложений для заказа традиционных машин такси: пассажиры смогут заказывать полет через специальную программу в смартфоне. Транспорт рассчитан на четырех человек и взлетает вертикально, как вертолеты. Продолжительность полета между аренами составит около 10-20 минут, а стоимость предварительно будет составлять несколько десятков долларов.

Для начала работы сервис должен получить одобрение Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Прохождение сертификации ожидается в течение 2025 года. Воздушные такси для Игр оснащены 12 двигателями и пропеллерами. Они работают тише и более экологичны, чем традиционные вертолеты. Компания – владелец сервиса Archer Aviation («Арчер Авиация») подчеркивает, что ее техника будет соответствовать стандартам безопасности, принятым для пассажирских авиалайнеров.

Летние Игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

КСТАТИ

Лос-Анджелес намерен установить новый стандарт для Олимпийских игр, впервые в истории используя сразу два стадиона для проведения церемонии открытия соревнований – Мемориальный Колизей и стадион SoFi («СоФи») в Инглвуде. Мемориальный Колизей станет первым стадионом в мире, принявшим три летние Олимпиады – в 1932, 1984 и 2028 годах.