Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в воскресенье, 8 июня, отметила свое 28-летие, о чем сообщила в социальной сети Инстаграм.

Остапенко отправилась со свом бойфрендом, 43-летним хоккеистом Кристапом Отто, на греческий остров Кикладского архипелага Миконос, в самом центре Эгейского моря. Судя по фото, свой день рождения она отмечала в компании любимого человека в весьма романтичной обстановке.

В частности, в номере ее ждала кровать, усеянная лепестками роз, а также множество парящих под потолком шаров.

В то же время в финале праздничного ужина Алене подали десерт с личным посланием и праздничной свечой.

Теннисистка, вернувшаяся на 20-е место в рейтинге WTA, сейчас отдыхает на берегу Эгейского моря, наслаждаясь летней погодой, и выглядит счастливой.