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Остапенко 28 лет! Где и с кем она отметила свой день рождения 0 1608

Спорт
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
instagram.com/jelena.ostapenko

instagram.com/jelena.ostapenko

ФОТО: Instagram

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в воскресенье, 8 июня, отметила свое 28-летие, о чем сообщила в социальной сети Инстаграм.

Остапенко отправилась со свом бойфрендом, 43-летним хоккеистом Кристапом Отто, на греческий остров Кикладского архипелага Миконос, в самом центре Эгейского моря. Судя по фото, свой день рождения она отмечала в компании любимого человека в весьма романтичной обстановке.

В частности, в номере ее ждала кровать, усеянная лепестками роз, а также множество парящих под потолком шаров.

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В то же время в финале праздничного ужина Алене подали десерт с личным посланием и праздничной свечой.

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Теннисистка, вернувшаяся на 20-е место в рейтинге WTA, сейчас отдыхает на берегу Эгейского моря, наслаждаясь летней погодой, и выглядит счастливой.

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#теннис #остапенко
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