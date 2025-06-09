Полиция готовится к визиту 500 албанских фанатов: ограничения в центре Риги

Ожидается, что на матч квалификации чемпионата мира 2026 года между мужскими сборными Латвии и Албании прибудет около 500 албанских болельщиков, и полиция частично ограничит доступ к площади Свободы, сообщили в понедельник журналистам начальник Рижского регионального управления Государственной полиции Юрис Стальгевиц и специалист Латвийской футбольной федерации по безопасности и честной игре Константин Рубин, пишет ЛЕТА.

Рубин сообщил, что на матч ожидаются примерно 450–500 болельщиков из Албании, и федерация в сотрудничестве с полицией готовится обеспечить проведение игры без каких-либо инцидентов.

Федерация рассматривает матч против Албании не только как единичное мероприятие, но и как подготовку к сентябрю и октябрю, когда сборная Латвии сыграет против Сербии, а на матч с Англией в октябре ожидается около 2400 английских болельщиков.

Стальгевиц сообщил, что во вторник, 10 июня, в соответствии с распоряжением исполнительного директора самоуправления площадь Свободы будет частично закрыта, и у Памятника Свободы не будут допускаться никакие фанатские активности.

"С помощью ограждений памятник будет частично закрыт, но одновременно люди смогут его посетить. В случае угроз или правонарушений полиция примет решение о полном закрытии площади", – подчеркнул Стальгевиц.

Представитель полиции отметил, что правоохранители извлекают много уроков, поскольку осенью ожидаются более серьёзные вызовы. Также в центре города сотрудники Государственной и Рижской муниципальной полиции будут работать в усиленном режиме в соответствии с подготовленным планом, чтобы не допустить правонарушений.

Как уже сообщалось, в четверг вечером болельщики нидерландского футбольного клуба амстердамского "Аякса" устроили беспорядки в центре Риги. Тогда полиция подверглась критике со стороны части общества.

Матч между Латвией и Албанией пройдёт во вторник на стадионе "Сконто".

В предыдущем отборочном цикле сборная Латвии начала квалификацию чемпионата мира с победы над Андоррой со счётом 1:0 и поражения от Англии 0:3. В свою очередь, Албания проиграла Англии 0:2, победила Андорру 3:0, а в субботу сыграла вничью 0:0 с Сербией.

В группе K Англия набрала девять очков в трёх матчах, Албания в трёх играх набрала четыре очка, у Латвии после двух матчей три очка. Сербия набрала одно очко в одной игре, а Андорра после трёх встреч остаётся без очков.

Финальный турнир чемпионата мира пройдёт в июне и июле 2026 года в Канаде, Мексике и США.