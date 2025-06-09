Baltijas balss logotype

С азербайджанцами у сборной Латвии - безголевая ничья 0 479

Спорт
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
С азербайджанцами у сборной Латвии - безголевая ничья

Блеклой и по игре, и по результату, получилась очередная игра сборной Латвии по футболу.

Это была товарищеская встреча на стадионе «Сконто», в которой команда под руководством итальянского специалиста Паоло Николато принимала сборную Азербайджана. По итогам 90 минут – ничья 0:0 (фрагмент матча – на фото).

Без искры на поле

В этом матче, как примечательный, можно отметить только один факт – дебют в составе национальной сборной сразу нескольких игроков. Среди которых – Кристап Пенкевицс, Глеб Жалейко и Бруно Мелнис. Для справки - если латвийская команда на данный момент в рейтинге ФИФА занимает 138-е место, сборная Азербайджана - 119-е. Уже завтра вечером, на том же стадионе «», латвийских болельщиков ждет матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против албанцев (начало – 21.45).

Читайте нас также:
#футбол
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Балинскис и «Флорида Пантерз» второй год подряд завоёвывают Кубок Стэнли
Иконка видео
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии 222
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию 1023
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс»
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс» 287
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом»
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом» 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 5
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 33
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 37
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 54
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 50
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 34
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 5
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 33
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео