С азербайджанцами у сборной Латвии - безголевая ничья

Блеклой и по игре, и по результату, получилась очередная игра сборной Латвии по футболу.

Это была товарищеская встреча на стадионе «Сконто», в которой команда под руководством итальянского специалиста Паоло Николато принимала сборную Азербайджана. По итогам 90 минут – ничья 0:0 (фрагмент матча – на фото).

Без искры на поле

В этом матче, как примечательный, можно отметить только один факт – дебют в составе национальной сборной сразу нескольких игроков. Среди которых – Кристап Пенкевицс, Глеб Жалейко и Бруно Мелнис. Для справки - если латвийская команда на данный момент в рейтинге ФИФА занимает 138-е место, сборная Азербайджана - 119-е. Уже завтра вечером, на том же стадионе «», латвийских болельщиков ждет матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против албанцев (начало – 21.45).