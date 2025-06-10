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Аболс объяснил, почему больше не является ассистентом Витолиньша 0 1565

Спорт
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Аболс объяснил, почему больше не является ассистентом Витолиньша

У многих этой весной, наблюдая за чемпионатом мира по хоккею, возник вопрос — почему Артис Аболс больше не является ассистентом Хария Витолиньша в сборной Латвии, пишет Santa.lv.

Тренер по хоккею Артис Аболс был помощником главного тренера сборной Латвии в тот период, когда латвийские спортсмены завоевали столь желанные бронзовые медали. Поэтому со стороны казалось странным, что этот, казалось бы, успешный тренерский дуэт не продолжил совместную работу в сборной. Пока команда под руководством Витолиньша боролась на чемпионате мира, Аболс комментировал игру латвийских хоккеистов в телевизионной студии.

Многим по-прежнему неясно, что же произошло между Аболсом и Витолиньшем.

"Это надо спрашивать у Хария — он мне сказал, что хочет что-то изменить. Такова была официальная версия, ничего более конкретного он лично так и не сказал. На моё место выбрали финна Вилле Пелтонена", — рассказал Артис Аболс в интервью журналу Ieva.

На вопрос, остались ли они с Витолиньшем друзьями, Аболс ответил откровенно:

"Мы никогда не были ни друзьями, ни врагами. У нас и сейчас нормальные коллегиальные отношения — камнями друг в друга не кидались."

А на вопрос, готов ли он сам возглавить сборную Латвии в качестве главного тренера, Аболс честно ответил: "Если бы пригласили — пошёл бы."

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