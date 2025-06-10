Что такое футбольный требл?

«Требл» (или «золотой хет-трик») – термин, означающий победу футбольного клуба в трех соревнованиях в течение одного сезона.

Как правило, клубы делают требл благодаря победе в национальном чемпионате, кубке страны и каком-либо континентальном турнире. Наиболее громкий требл в этом сезоне оформил французский «Пари Сен-Жермен», одержав победы в национальном чемпионате, Кубке Франции и Лиге чемпионов.

Если клуб выиграл два домашних кубковых турнира и чемпионат своей страны, то такое достижение считается внутренним треблом. Подобное, к примеру, в этом сезоне удалось «Барселоне», которая одержала победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.