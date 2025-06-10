Сборная Албании не смогла обыграть латвийских футболистов

Сборная Латвии по футболу во вторник в Риге сыграла вничью со сборной Албании — 1:1 (1:1) — в рамках отборочного матча к чемпионату мира 2026 года.

Гол в составе сборной Латвии забил Антоний Черномордый.

Ничью можно считать успехом, учитывая, что в рейтинге ФИФА Латвия занимает незавидное 138-е место, а Албания – 66-е.

В первых двух играх квалификационного турнира Латвия на выезде обыграла Андорру со счётом 1:0 и проиграла Англии — 0:3. В свою очередь, Албания в марте уступила Англии в гостях со счётом 0:2, дома разгромила Андорру 3:0, а в субботу сыграла вничью 0:0 с Сербией на своём поле.

В финальный турнир чемпионата мира из европейской зоны выйдут 16 сборных: 12 победителей отборочных групп и 4 команды, прошедшие через плей-офф.

Финальный турнир чемпионата мира 2026 года пройдёт в Канаде, Мексике и США в июне и июле. Впервые в истории в нём примут участие 48 сборных вместо прежних 32.