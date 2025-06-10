Baltijas balss logotype

Сборная Албании не смогла обыграть латвийских футболистов 0 1861

Спорт
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Сборная Албании не смогла обыграть латвийских футболистов
ФОТО: LETA

Сборная Латвии по футболу во вторник в Риге сыграла вничью со сборной Албании — 1:1 (1:1) — в рамках отборочного матча к чемпионату мира 2026 года.

Гол в составе сборной Латвии забил Антоний Черномордый.

Ничью можно считать успехом, учитывая, что в рейтинге ФИФА Латвия занимает незавидное 138-е место, а Албания – 66-е.

В первых двух играх квалификационного турнира Латвия на выезде обыграла Андорру со счётом 1:0 и проиграла Англии — 0:3. В свою очередь, Албания в марте уступила Англии в гостях со счётом 0:2, дома разгромила Андорру 3:0, а в субботу сыграла вничью 0:0 с Сербией на своём поле.

В финальный турнир чемпионата мира из европейской зоны выйдут 16 сборных: 12 победителей отборочных групп и 4 команды, прошедшие через плей-офф.

Финальный турнир чемпионата мира 2026 года пройдёт в Канаде, Мексике и США в июне и июле. Впервые в истории в нём примут участие 48 сборных вместо прежних 32.

Читайте нас также:
#футбол
7
0
0
0
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Балинскис и «Флорида Пантерз» второй год подряд завоёвывают Кубок Стэнли
Иконка видео
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии 224
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию 1029
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс»
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс» 289
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом»
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом» 229

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 23
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 60
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 67
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 85
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 109
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 75
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 23
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 60
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 67

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео