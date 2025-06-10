Сборная Сенегала обыграла в товарищеском матче команду Англии и установила сразу два рекорда

Сборная Англии проиграла национальной команде Сенегала в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Главным арбитром была Стефани Фраппар из Франции.

Харри Кейн на седьмой минуте открыл счет. Исмаила Сарр на 40-й минуте сравнял. Хабиб Диарра на 62-й забил второй гол гостей.

Джуд Беллингем на 84-й минуте мог спасти свою команду от поражения, но после проверки его гола с помощью VAR взятие ворот отменили. Шейх Сабали установил окончательные цифры на табло на 93+-й минуте.

По информации ESPN «Львы Теранги» установили два исторических достижения: сенегальцы стали первыми африканцами в истории, которым удалось одолеть англичан, а также забить в их ворота три и более мячей.