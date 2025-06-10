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В 2026 году в США проведут Олимпийские игры для спортсменов на стероидах 0 557

Спорт
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
В 2026 году в США проведут Олимпийские игры для спортсменов на стероидах

Организаторы мероприятия «Enhanced Games» обещают «Олимпиаду будущего» без допинг-контроля. Спортсменам уже заявили: на соревнованиях можно использовать стероиды и другие препараты, чтобы «рвать рекорды». Однако критики назвали проект угрозой спорту, здоровью и детям.

В мае 2026 года в Лас-Вегасе, США, пройдут первые «Усиленные Олимпийские игры» (перевод словосочетания «Enhanced Games» с английского). В этих спортивных соревнованиях участникам разрешено принимать препараты, которые запрещены в профессиональном спорте. Власти США пока не препятствуют проекту, который финансирует сын Дональда Трампа и миллиардер Питером Тилем.

Правда, спортивные организации, ученые и допинг-агентства называют это событие опасным экспериментом.

Олимпийские игры на стероидах в 2026 году

Новые «Олимпийские игры» придумал австралиец Аарон Д’Суз в альтернативу привычной Олимпиаде, «где можно все». За нарушение правил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не сможет наказать спортсменов.

Организаторы обещают миллион долларов за новые рекорды в беге, плавании и тяжелой атлетике.

Уже известно, что в рамках подготовки греческий пловец Кристиан Гколомеев побил мировой рекорд на 50 метров вольным стилем.

При этом критики назвали соревнование «дешевой постановкой» с высокими рисками.

WADA и китайское допинг-агентство предупредили: такие игры подрывают саму суть спорта и угрожают здоровью участников.

По словам некоторых экспертов, история уже знает случаи смертей от допинга: Enhanced Games могут увеличить их число.

Будущее спорта? Угроза для детей

Несмотря на формальные ограничения (например, запрет на героин и кокаин), проект новых «Олимпийских игр» разрешает препараты, одобренные FDA, но не допустимые по международному антидопинговому кодексу.

Как отмечают критики мероприятия, мероприятие планируют, в теории, — ради «научного прогресса». Однако на практике — ради коммерции. Победителям сулят щедрые контракты, хотя ни одна другая федерация их достижения не признает.

Международный олимпийский комитет, UK Anti-Doping и главы спортивных организаций осуждают Enhanced Games. Однако интерес СМИ и денег пока перевешивает этическую сторону.

Эксперты опасаются: в будущем проект может повлиять на восприятие подростков и молодых спортсменов, которые увидят в стероидах путь к успеху.

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