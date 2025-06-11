Арина Соболенко отдыхает с бизнесменом-бойфрендом на греческом острове

Пара наслаждается солнцем и вкусной едой на греческом острове Миконос.

Франгулис, имеющий греческие корни, является основателем и генеральным директором компании по производству здорового питания Oakberry. Он занимается не только бизнесом, но и связан со спортом — увлекается автогонками.

О планах полететь на Миконос Соболенко рассказывала после болезненного поражения от американки Кори Гауфф в финале Открытого чемпионата Франции.

Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году, и самой молодой американкой, завоевавшей титул на этом турнире после Уильямс в 2002-м. Соболенко же назвала поражение «худшим финалом в карьере», расплакалась на награждении, матерно срывалась на свою команду и прятала лицо под полотенцем.

После поединка Соболенко среди прочего сказала, что Гауфф победила «не потому, что была лучшим игроком» и что Кори проиграла бы, пробейся в финал полька Ига Швентек. Многие теннисные эксперты раскритиковали белоруску за неосторожные комментарии и поведение на корте.