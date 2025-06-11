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EURO-2025 (U-21). Португальцы и французы не выявили победителя, позволив грузинам возглавить группу 0 288

Спорт
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
EURO-2025 (U-21). Португальцы и французы не выявили победителя, позволив грузинам возглавить группу

Сборные Португалии и Франции (U-21) сыграли вничью на стартовавшем в Словакии молодежном чемпионате Европы-2025 — 0:0.

Таблицу группы «С» возглавили грузины, одолевшие поляков (2:1).

Португалия U-21 — Франция U-21 — 0:0

Результаты дня:

Польша U-21 — Грузия U-21 — 1:2

Голы: 0:1 — Ломинадзе (55). 1:1 — Калузиньски (73, с пенальти). 1:2 — Гордезиани (94+).

Италия U-21 — Румыния U-21 — 1:0

Гол: 1:0 — Бальданзи (26).

Группа «А»: Испания — 3 очка (1 игра), Италия — 3 (1), Словакия — 0 (1), Румыния — 0 (1).

Группа «С»: Грузия — 3 (1), Франция — 1 (1), Португалия — 1 (1), Польша — 0 (1).

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