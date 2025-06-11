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Известный французский тренер заявил, что в женском теннисе сейчас нет ни одной суперзвезды, кроме американки Кори Гауфф 0 321

Спорт
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Известный французский тренер заявил, что в женском теннисе сейчас нет ни одной суперзвезды, кроме американки Кори Гауфф

Французский тренер Патрик Муратоглу высказал мнение, что вторая ракетка мира из США Кори Гауфф на данный момент является единственной суперзвездой в женском теннисе.

— Есть реальная разница между тем, чтобы быть топ-игроком, демонстрирующим невероятный теннис, и звездой. Я объяснил, что в женском теннисе сейчас не хватает суперзвезд. Сейчас, думаю, в женском теннисе есть одна суперзвезда, и это Коко Гауфф. Ее аура мощнее, чем у кого-либо.

Я не имею в виду, что их не будет в будущем. Я говорил, что в женском теннисе были большие суперзвезды. Я думаю о Серене, Винус, Шараповой, — цитирует Муратоглу TennisUpToDate.

Ранее Гауфф одолела лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции-2025.

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