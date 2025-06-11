Известный французский тренер заявил, что в женском теннисе сейчас нет ни одной суперзвезды, кроме американки Кори Гауфф

— Есть реальная разница между тем, чтобы быть топ-игроком, демонстрирующим невероятный теннис, и звездой. Я объяснил, что в женском теннисе сейчас не хватает суперзвезд. Сейчас, думаю, в женском теннисе есть одна суперзвезда, и это Коко Гауфф. Ее аура мощнее, чем у кого-либо.

Я не имею в виду, что их не будет в будущем. Я говорил, что в женском теннисе были большие суперзвезды. Я думаю о Серене, Винус, Шараповой, — цитирует Муратоглу TennisUpToDate.

Ранее Гауфф одолела лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции-2025.