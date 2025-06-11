Стали известны 13 из 48 участников чемпионата мира по футболу 2026 года

Очередные участники финальной стадии футбольного чемпионата мира определились в южноамериканском отборочном турнире. За два тура до финиша квалификации путевку на мундиаль досрочно завоевали бразильцы, а также сборные Эквадора и Аргентины.

Ранее в финальную часть чемпионата мира 2026 года пробились сборные Австралии, Новой Зеландии, Ирана, Японии, Южной Кореи, а также футболисты Узбекистана и Иордании, которые впервые в истории сыграют среди сильнейших сборных мира.

Финальная стадия 23-го мирового футбольного форума пройдет летом 2026 года. Впервые турнир примут сразу три страны - США, Канада и Мексика, которые автоматически квалифицировались на соревнования. Также впервые в финале чемпионата мира примут участие 48 команд.