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Как Роман Абрамович покончил с футболом 0 682

Спорт
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Как Роман Абрамович покончил с футболом

Вышла в свет книга «Под санкциями: внутренняя история продажи «Челси». Она повествует про события весны 2022-го, когда лондонский клуб был на грани банкротства из-за персональных санкций, введенных против Романа Абрамовича (на фото).

Что в ней самое интересное? Похоже, не стоит рассчитывать на то, что Абрамович когда-нибудь придет и выкупит «Челси» у Тодда Боули назад.

Одна из главных цитат - про планы Абрамовича больше не покупать футбольные клубы: «С этим в моей жизни покончено. Меня не интересует какая-либо роль в футбольном клубе, тем более профессиональная. Возможно, однажды я смогу посетить матч «Челси» и попрощаться должным образом, но не более.

Или я мог бы помогать с академиями и молодежью, предоставляя больше возможностей людям в трудном положении, если бы возникла инициатива, которая могла бы что-то изменить».

Отравление олигарха

Автор книги - журналист Ник Пьюрел. Раньше он писал для «Гримсби Телеграф», «Ньюкасл Хроникл» и «Глостер Ситизен», а потом долго освещал лондонский футбол для The Evening Standard.

Именно Пьюрел в 2022 году первым рассказал, что Роман Абрамович выступает посредником в мирных переговорах России и Украины. Абрамович дал Нику два интервью. Первое - в Стамбуле в январе 2024-го, второе - в Абу-Даби в январе 2025-го. Это первые большие публичные выступления бизнесмена после продажи футбольного клуба.

В аннотации говорится, что Пьюрел беседовал не только с Романом, но и с ключевыми фигурами в новом руководстве, и даже со звездами футбола.

Daily Mail в быстрой рецензии на «Под санкциями» отмечает, что цитат Абрамовича в книге не так уж много - главные автор придержал на эпилог. Издание отмечает: книга создает позитивный образ олигарха: «Его изображают как нейтрального миротворца, который тайно работал посредником между сторонами конфликта с самых первых его дней».

В 320-страничной книге описывается и сам процесс участия Абрамовича в переговорах. И то, как он под обстрелом проезжал из Польши в Украину. Есть даже сцена предполагаемого отравления в Киеве: после нее бизнесмена госпитализировали, а среди симптомов было выпадение волос, шелушение кожи и потеря зрения, которое полностью не восстановилось до сих пор. Именно после этого случая Роман выставил «Челси» на продажу.

Продажа «Челси»

Важные детали из книги. Марина Грановская настаивала, что невозможно продать клуб АПЛ за три месяца. Гендиректор «Челси» считала, что Борис Джонсон и правительство Британии блефуют и не допустят банкротства одного из крупнейших клубов мира. И даже была готова рискнуть и выйти за установленный дедлайн по продаже «Челси». Она считала, что это нереально организовать даже за 12 месяцев.

Ее переубедили другие ответственные лица в руководстве лондонцев. Они не хотели рисковать даже возможностью, при которой «Челси» могут ликвидировать. И тогда для руководителей клуба настал цейтнот: нормой стал 20-часовой рабочий день.

Игроки и тренеры «Челси» узнали о продаже клуба из прессы. Никто заранее не предупредил их. Отравление Абрамовича в Киеве случилось 2 марта 2022-го – в тот день «Челси» играл на выезде против «Лутона» в Кубке Англии. Два помощника владельца прямо в аэропорту «Хитроу» составили текст заявления о том, что клуб выставлен на продажу. Футболисты были в шоке, но тогда в раздевалке слово взял Петр Чех, работавший с командой. Он предложил игрокам не переживать из-за того, что они не могут контролировать, а сосредоточиться на игре: победа над «Лутоном» улучшит всем настроение.«Челси» победил 3:2 благодаря голам Сауля, Тимо Вернера и Ромелу Лукаку.

Еще одна интересная деталь. Из-за ареста счетов Абрамовича и клуба правительство разрешило «Челси» тратить только 20 тысяч фунтов в день во время выездных матчей - половина от нормы для команды Премьер-лиги. Тогда главный тренер «аристократов» Томас Тухель предложил лично везти игроков на выезд на автобусе.

Сэр Джим Рэтклифф хотел купить «Челси». Уже в марте американский бизнесмен Тодд Боули и главные лица инвестиционной фирмы Clearlake Capital Бегдад Эгбали и Хосе Фелисиано встретились в отеле «Мэйберн» в Беверли-Хиллс и за завтраком договорились вместе сделать предложение о покупке «Челси».

В апреле, за месяц до дедлайна, именно Боули и Clearlake уже были чуть ли единственными кандидатами на приобретение клуба. Если бы они по какой-то причине вышли из переговоров, «Челси» действительно могли признать банкротом и закрыть. За несколько дней, когда с Тоддом уже согласовали почти все, на горизонте появился сэр Джим Рэтклифф.

Британский бизнесмен позвонил лично Брюсу Баку, президенту «Челси», и потребовал встречу с ним, Грановской и представителями банка-посредника. На нее Рэтклифф принес бумажку, на которой была написана «справедливая цена за клуб». Он настаивал, что единственный из всех кандидатов купит клуб на «чисто британские деньги». Поведение сэра Джима разозлило других покупателей, а Бак и Грановская отказали ему - к тому моменту они уже не принимали предложения, а Рэтклифф еще и пришел на встречу без всяких документов.

Когда Тодд официально оформил сделку по приобретению «Челси», то первым ему позвонили представители звездного форварда Ромелу Лукаку. Не с поздравлениями, а чтобы сообщить: их клиент не намерен оставаться в лондонском клубе ни при каких условиях и просит трансфер на выход.

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