Кто начал эру забегов без одежды?

Стрикинг - спортивное (и не только) действо, при котором хулиган выбегает голым на арену. История таких жестов насчитывает много веков, но первую фотографию сделали лишь в 1974-м. Ее главный герой просто поспорил с друзьями, а теперь жалеет, что начал моду на это шоу.

Культовый кадр

Итак, весной 1974-го проходил товарищеский матч между сборными Англии и Франции по регби - благотворительная встреча в память о жертвах авиакатастрофы над Парижем 3 марта. Арену заполнили около 50 тысяч фанатов. А фотограф-фрилансер Иэн Брэдшоу пришел на стадион Твикенхэм ради рядовых кадров: схватки, борьба, эмоции. Но в итоге Брэдшоу вошел в историю как человек, сделавший первую фотографию стрикера. Он получил культовый кадр с выбежавшим на поле голым Майклом О’Брайеном. «Каждый раз, когда щелкал затвор фотокамеры, он обнажался. Я подумал, что мне необходим хотя бы один кадр, где его чертовы интимные места будут прикрыты! Вот бы полицейский держал шлем ровно», - вспоминал со смехом Брэдшоу.

Как же О’Брайен оказался в таком положении на глазах у болельщиков и даже членов королевской семьи? Безбашенный австралиец поспорил с друзьями, что выйдет на поле, когда игроки покинут его в перерыве, и пробежит голым до трибуны на противоположной стороне. Ставка - 10 фунтов. «Мои приятели сказали, что это невозможно, но после пары бокалов я ответил, что возможно. Друзья окружили меня, и я разделся. Двое пошли на противоположную трибуну с моей одеждой».

Майкл почти достиг цели, когда его перехватили полицейские. Один из них – Брюс Перри, снял фуражку и прикрыл О’Брайена. А австралиец в это время объяснял суть спора и умолял позволить прикоснуться к трибунам. Перри согласился. В итоге Майкл выиграл 10 фунтов. Штраф за нарушение общественного порядка по иронии оказался ровно на эту сумму. Вообще, инцидент прошел позитивно. Трибуны поддерживали бегуна. Что было дальше?

Мировая слава

О’Брайена сразу отвезли в участок, выписали штраф и разрешили вернуться (уже одетым) на стадион - уложились в перерыв, Майкл успел на вторую половину матча. А вот Брэдшоу не досмотрел игру - позвонил в Sunday Mirror, редактор которого сказал тут же проявить пленку. На следующий день фото украшало первую полосу.

Фотографию перепечатывали газеты по всему миру. Брэдшоу выдали премию в 100 фунтов, позже он получил престижные награды: «Фото года» от журнала LIFE, «Фото десятилетия» от журнала People Magazine и премию World Press Photo. О’Брайен, наоборот, лишился работы после инцидента (хотя потом стал успешным бизнесменом).

В интервью 2006 года он отмечал, что жалеет о поступке. Именно после забега Майкла и невероятной популярности фото началась эпоха голых фанатов, выбегающих на поле. «Я чувствую огромную вину из-за этого. Глупость, которая продолжалась еще много лет спустя. Если бы Иэн Брэдшоу не сделал эту фотографию, вероятно, такого бы никогда не случилось. На той игре не было видеокамер, так что я бы просто пробежал - и никто, кроме 48 тысяч человек на стадионе, никогда бы не узнал об этом… Но у Иэна был новый фотоаппарат, и он просто щелкал и щелкал, остальное – история».

Во время того интервью О’Брайен встретился с полицейским Перри, который прикрывал его. Тот шутил: «День был очень холодным, и Майклу нечем было гордиться».

Перри не просто добродушно вспоминал об этом случае, но и подарил О’Брайену ту самую фуражку.