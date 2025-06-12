Baltijas balss logotype

Кто начал эру забегов без одежды? 0 564

Спорт
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Кто начал эру забегов без одежды?

Стрикинг - спортивное (и не только) действо, при котором хулиган выбегает голым на арену. История таких жестов насчитывает много веков, но первую фотографию сделали лишь в 1974-м. Ее главный герой просто поспорил с друзьями, а теперь жалеет, что начал моду на это шоу.

Культовый кадр

Итак, весной 1974-го проходил товарищеский матч между сборными Англии и Франции по регби - благотворительная встреча в память о жертвах авиакатастрофы над Парижем 3 марта. Арену заполнили около 50 тысяч фанатов. А фотограф-фрилансер Иэн Брэдшоу пришел на стадион Твикенхэм ради рядовых кадров: схватки, борьба, эмоции. Но в итоге Брэдшоу вошел в историю как человек, сделавший первую фотографию стрикера. Он получил культовый кадр с выбежавшим на поле голым Майклом О’Брайеном. «Каждый раз, когда щелкал затвор фотокамеры, он обнажался. Я подумал, что мне необходим хотя бы один кадр, где его чертовы интимные места будут прикрыты! Вот бы полицейский держал шлем ровно», - вспоминал со смехом Брэдшоу.

Как же О’Брайен оказался в таком положении на глазах у болельщиков и даже членов королевской семьи? Безбашенный австралиец поспорил с друзьями, что выйдет на поле, когда игроки покинут его в перерыве, и пробежит голым до трибуны на противоположной стороне. Ставка - 10 фунтов. «Мои приятели сказали, что это невозможно, но после пары бокалов я ответил, что возможно. Друзья окружили меня, и я разделся. Двое пошли на противоположную трибуну с моей одеждой».

Майкл почти достиг цели, когда его перехватили полицейские. Один из них – Брюс Перри, снял фуражку и прикрыл О’Брайена. А австралиец в это время объяснял суть спора и умолял позволить прикоснуться к трибунам. Перри согласился. В итоге Майкл выиграл 10 фунтов. Штраф за нарушение общественного порядка по иронии оказался ровно на эту сумму. Вообще, инцидент прошел позитивно. Трибуны поддерживали бегуна. Что было дальше?

Мировая слава

О’Брайена сразу отвезли в участок, выписали штраф и разрешили вернуться (уже одетым) на стадион - уложились в перерыв, Майкл успел на вторую половину матча. А вот Брэдшоу не досмотрел игру - позвонил в Sunday Mirror, редактор которого сказал тут же проявить пленку. На следующий день фото украшало первую полосу.

Фотографию перепечатывали газеты по всему миру. Брэдшоу выдали премию в 100 фунтов, позже он получил престижные награды: «Фото года» от журнала LIFE, «Фото десятилетия» от журнала People Magazine и премию World Press Photo. О’Брайен, наоборот, лишился работы после инцидента (хотя потом стал успешным бизнесменом).

В интервью 2006 года он отмечал, что жалеет о поступке. Именно после забега Майкла и невероятной популярности фото началась эпоха голых фанатов, выбегающих на поле. «Я чувствую огромную вину из-за этого. Глупость, которая продолжалась еще много лет спустя. Если бы Иэн Брэдшоу не сделал эту фотографию, вероятно, такого бы никогда не случилось. На той игре не было видеокамер, так что я бы просто пробежал - и никто, кроме 48 тысяч человек на стадионе, никогда бы не узнал об этом… Но у Иэна был новый фотоаппарат, и он просто щелкал и щелкал, остальное – история».

Во время того интервью О’Брайен встретился с полицейским Перри, который прикрывал его. Тот шутил: «День был очень холодным, и Майклу нечем было гордиться».

Перри не просто добродушно вспоминал об этом случае, но и подарил О’Брайену ту самую фуражку.

Читайте нас также:
#скандалы
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Балинскис и «Флорида Пантерз» второй год подряд завоёвывают Кубок Стэнли
Иконка видео
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии 224
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию 1029
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс»
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс» 289
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом»
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом» 229

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 23
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 64
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 70
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 88
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 113
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 76
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 23
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 64
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 70

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео