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У ФИФА не получается продать билеты на матч открытия клубного ЧМ. Ранее Инфантино обещал аншлаг 0 682

Спорт
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
У ФИФА не получается продать билеты на матч открытия клубного ЧМ. Ранее Инфантино обещал аншлаг

У ФИФА не получается реализовать все билеты на матч открытия клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Аль-Ахли» (Египет) и «Интер Майами» США. Об этом сообщает The Athletic.

Согласно источнику, стадион «Хард Рок» в Майами вмещает 65 тыс. зрителей, однако на данный момент продано лишь 20 тыс. билетов. ФИФА нашла выход, оформив сотрудничество с Майами Дейд Колледж, в котором обучаются 100 тыс. студентов. Каждый обучающийся, купивший билет, получит ещё четыре. В данном случае будет действовать особая цена в размере € 3,5.

«Мы заполним стадион, атмосфера будет замечательной. Да, есть ещё нереализованные билеты, но в ближайшие дни мы их продадим в гораздо большем количестве», — приводит источник слова президента ФИФА Джанни Инфантино.

Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые на восемь групп. Занявшие первое и второе места выходят в 1/8 финала.

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