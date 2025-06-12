У сборной Латвии по теннису - победа над армянами

В столице Северной Македонии - Скопье, продолжаются в эти дни матчи в рамках III европейской группы Кубка Дэвиса. Помимо сборной Латвии, в этом турнире выступают команды Северной Македонии, Армении, Мальты, Черногории и Молдовы.

Только три сильнейших коллектива получат возможность сыграть в плей-офф за право подняться во II группу европейской зоны. Первые две встречи латвийская сборная под руководством капитана команды Дениса Павлова выиграла. Сначала у соперников из Черногории – 21, затем и у Армении – 3:0.

В последней игре победы в одиночных разрядах добились лидеры нашей команды Карлис Озолиньш (729-й номер рейтинга АТП) и Робертc Штромбахс (326-й номер рейтинга АТП). В заявке сборной Латвии также значатся Артур Жагарс, Рихард Нейманис и Эрик Валейнис.

Как раз Жагарс и Нейманис в матче парного разряда поставили точку в игре со сборной Армении.