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В США стартует клубный чемпионат мира 0 672

Спорт
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
В США стартует клубный чемпионат мира

Одно из самых ожидаемых спортивных событий года – клубный чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 13 июля. Что нужно знать о турнире болельщикам? Каким командам пророчат победу букмекеры?

Клубный чемпионат мира задумывался в качестве соревнования между сильнейшими клубами каждого континента. Первый подобный розыгрыш состоялся в Бразилии в январе 2000 года.

До 2024 года большинство команд квалифицировались на клубный чемпионат мира, выигрывая свои континентальные соревнования. Также был представлен клуб страны – хозяйки очередного состязания, то есть общее число участников равнялось семи, а весь турнир укладывался в 9-10 дней. Хотя идея сводить лучшие клубы каждого континента видится любопытной, на деле соревнования не имели особого интереса со стороны болельщиков. Не последнюю роль в этом играла предсказуемость победителя, ведь за годы проведения триумфаторами становились в основном клубы из Европы, а достойную конкуренцию им могли составить разве что команды из Южной Америки. Представители остальных континентов часто оказывались лишь статистами.

Спортивные чиновники решили исправить эту ситуацию. Грядущий клубный чемпионат мира пройдет уже в кардинально другом формате.

ФАВОРИТЫ

Главное отличие – расширение числа участников до 32 клубов. Это влечет за собой и увеличение временного отрезка турнира – он будет длиться почти месяц. В целом по своей структуре соревнования будут напоминать более привычный для болельщиков чемпионат мира среди сборных. Клубы распределили по 8 группам (4 команды в каждой). По итогам однокругового турнира из каждого квартета в плей-офф попадут по два лучших клуба, далее пойдет игра на выбывание, пока в финале 13 июля не определится победитель.

Больше всего путевок на турнир досталось клубам УЕФА (Европа) – 12, меньше всего ОФК (Океания) – 1. КОНМЕБОЛ (Южная Америка) получила 6 квот, КОНКАКАФ (Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна) – 5, АФК (Азия) и КАФ (Африка) – по 4. Для отбора клубов учитывались результаты за последний четырехлетний цикл.

Однозначного фаворита экспертам предсказать сложно. Чаще всего в качестве наиболее вероятного победителя называют европейские клубы – это мадридский «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), мюнхенская «Бавария» (Германия), лондонский «Челси» (Англия). А вот клубу легендарного аргентинца Лионеля Месси американскому «Интер Майами» часть экспертов пророчат даже невыход в плей-офф. Высока вероятность не увидеть на соревнованиях еще одну легенду футбола последних десятилетий португальца Криштиану Роналду. Его «Аль-Наср» из Саудовской Аравии не пробился на турнир, но в ряде СМИ фигурировала информация о том, что футболиста могут на время отдать в аренду «Аль-Хилялю», который будет представлен в США.

При этом не исключено, что на турнире сыграют не все лидеры своих команд. Ранее организаторов клубного чемпионата не раз критиковали за новый формат проведения, так как у лучших игроков совсем не остается времени на полноценный отдых из-за плотного календаря сезона. Поэтому появление на поле резервистов своих клубов тоже не должно стать сюрпризом. В то же время организаторы соблазняют команды крупными денежными бонусами – призовой фонд турнира составит более $1 млрд.

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