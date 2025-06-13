«Эдмонтон» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

«Нефтяники» уступали 0:3 после первого периода…

«Эдмонтон» — седьмая команда в истории НХЛ, сумевшая победить в матче финальной серии, в котором она уступала с разницей в три шайбы. Предыдущий случай подобного камбэка зафиксирован в 2006 году, когда «Каролина» в первой игре решающего противостояния проделала подобный трюк с… «нефтяниками».

Кубок Стэнли. Финал. Четвертый матч

Флорида — Эдмонтон — 4:5 (ОТ) (3:0, 0:3, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 — М.Ткачук (6) (Барков, 11.40-бол.). 2:0 — М.Ткачук (7) (Райнхарт, Барков, 16.56-бол.). 3:0 — Лунделл (6) (Верхаг, Райнхарт, 19.18). 3:1 — Нюджент-Хопкинс (6) (Драйзайтль, Макдэвид, 23.33-бол.). 3:2 — Нурс (3) (Экхольм, Хенрик, 32.47). 3:3 — Подколзин (2) (Нурс, Драйзайтль, 35.05). 3:4 — Уолмэн (2) (К.Капанен, Нюджент-Хопкинс, 53.36). 4:4 — Райнхарт (6) (М.Ткачук, Беннетт, 59.40). 4:5 — Драйзайтль (11) (Подколзин, Экхольм, 71.18).

Счет в серии: 2-2