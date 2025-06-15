Стартовал Клубный чемпионат мира по футболу: «Интер Майами» «Аль-Ахли» сыграли по нулям В матче открытия нового Клубного чемпионата мира, который проходит в США, «Интер Майами» и египетский «Аль-Ахли» сыграли вничью со счетом 0:0.

Призовой фонд турнира составляет один миллиард долларов, и ожидается, что он принесет много волнения.

Матч проходил на стадионе Hard Rock в Майами перед 60 000 болельщиков. Ближе всего к победе был «Аль-Ахли», но пенальти Махмуда Трезеге на 43-й минуте отразил вратарь «Интер Майами» Оскар Устари.

Устари, один из шести аргентинцев в составе Inter Miami, был одним из лучших на поле. Он сохранил свою команду в игре несколькими важными сейвами, включая один на Трезеге.

Главной звездой вечера стал Лионель Месси, который даже в свои 37 лет показал класс, он был главным источником опасности для «Интера», создав два опасных момента со штрафных.

В одном из них Месси нанес мощный удар по воротам, но его попытку остановил вратарь соперника. Позже еще один его удар пришелся в штангу, лишив хозяев поля возможности забить эффектный гол.

Это был первый матч Клубного чемпионата мира, а сегодня вечером с 18:00 состоятся матчи «Бавария Мюнхен» — «Окленд Сити», а с 21:00 — «ПСЖ» — «Атлетико Мадрид».