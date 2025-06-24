Артур Шилов рассказал, как ему удалось получить Кубок Колдера 1 1224

Дата публикации: 24.06.2025
Изображение к статье: x.com/abbycanucks

Латвийский вратарь Артур Шилов гордится командой "Абботсфорд Кэнакс", с которой он завоевал чемпионский титул, заявил хоккеист после победы, сообщает LETA.

Как уже сообщалось, в понедельник Шилов стал четвёртым латвийским хоккеистом, выигравшим чемпионат Американской хоккейной лиги (AHL), завоевав Кубок Колдера, и первым, кто получил приз самому ценному игроку плей-офф.

В гостевом матче "Абботсфорд Кэнакс" победили "Шарлотт Чекерс", за который выступает Сандис Вилманис, со счётом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0), доведя счёт в серии до 4-2.

"Я горжусь своей командой, с которой мы многое пережили. Мы преодолели все трудности и победили, несмотря на то, что ставки были не в нашу пользу. Мы придерживались своего игрового плана", — сказал латвийский вратарь.

В этом матче Шилов отразил 28 из 30 бросков, а в целом за плей-офф сезона одержал 16 побед в 24 матчах, пять раз оставался "сухим", в среднем пропускал 2,01 шайбы за игру и отразил 93,1% бросков. Как самый ценный игрок плей-офф Шилов получил трофей имени Джека Баттерфилда — бывшего президента AHL, который в своё время получали такие игроки, как Тайлер Бертуцци, Кэри Прайс и другие.

"Я играл, экономя энергию. Где-то сбавил с агрессией, больше полагался на технику и навыки. Это сработало, но и партнёры по команде сыграли здорово. Не позволяли шайбе дойти до ворот, давали мне хороший обзор и подбирали отскоки", — отметил Шилов.

Вилманис в финальной серии участвовал лишь в первых трёх матчах, а всего в розыгрыше Кубка Колдера латвийский нападающий провёл 11 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Семь очков стали пятым лучшим результатом среди всех дебютантов AHL в этом плей-офф.

До Шилова последним латвийцем, выигрывавшим Кубок Колдера, был Каспарс Даугавиньш в 2011 году. Ранее трофей также завоёвывали Артур Кулда (2008) и Райтис Ивананс (2004).

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
Видео