А сколько верблюдов? Роналду подписал самый громкий контракт в истории спорта

Новый договор с Al-Nassr включает эксклюзивные привилегии, долю в клубе и особый статус звезды за пределами поля.

Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду подписал самый прибыльный контракт в истории спорта — новое соглашение с клубом Al-Nassr из Саудовской Аравии оценивается как минимум в €578 миллионов за два года.

Согласно данным издания The Sun, зарплата 40-летнего футболиста составляет порядка €564 000 в день, а его годовой доход превышает €206 миллионов. Уже за саму подпись под контрактом Роналду получил €29 миллионов, а при активации второго года выплаты увеличатся до €45 миллионов.

Дополнительные бонусы:

15% доля в клубе Al-Nassr, стоимостью около €39 миллионов

€4,7 млн — бонус за «Золотую бутсу»

€9,4 млн — бонус за победу клуба в чемпионате

€4,7 млн — на использование частного самолёта

€70 млн — возможные спонсорские контракты с саудовскими компаниями

Общая сумма потенциального дохода Роналду может превысить €590 миллионов за два года.

Условия для семьи и быт:

Al-Nassr берёт на себя полное обеспечение семьи Роналду:

16 сотрудников персонала: водители, повара, охрана, садовники и работники по дому

Стоимость обслуживания — около €1,65 млн в год

Контракт также предусматривает, что Роналду станет «амбасадором мечты» для продвижения саудовского футбола и национальных проектов в рамках стратегии страны по привлечению инвестиций и внимания к спорту.

Выражение «амбасадор мечты» (dream ambassador) — это неофициальный, рекламный или метафорический термин, который обозначает человека, представляющего бренд, страну или организацию на самом высоком и вдохновляющем уровне.