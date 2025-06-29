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Двадцать один россиянин был выбран на драфте НХЛ‑2025 2 681

Спорт
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Двадцать один россиянин был выбран на драфте НХЛ‑2025

Двадцать один российский хоккеист был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2025 года, который прошел в Лос‑Анджелесе.

Первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ‑2025. стал 18-летний вратарь ЦСКА Петр Андреянов. «Коламбус Блю Джекетс» выбрал Андреянова под 20‑м номером. Под 34‑м «Монреаль» выбрал Александра Жарковского, под 41‑м пиком «Каролина» выбрала голкипера Семена Фролова, под 42‑м «Айлендерс» задрафтовали форварда Даниила Прохорова, под 62‑м — Иван Рябкин («Каролина»), под 67‑м — Курбан Лиъматов («Каролина»), под 87‑м — Роман Баусов («Каролина»). Под 89‑м номером клубом «Нью‑Йорк Рейнджерс» был выбран защитник Артем Гончар.

Под 115‑м номером «Сан‑Хосе» задрафтовал защитника Ильяса Магомедсултанова, под 134‑м выбран защитник Максим Агафонов («Сиэтл»), под 140‑м — защитник Никита Тюрин («Детройт»), под 142‑м — голкипер Иван Ткач‑Ткаченко («Юта»), под 147‑м — форвард Михаил Федоров («Сент‑Луис»), под 149‑м — нападающий Дмитрий Исаев («Оттава»), под 165‑м нападающий Кирилл Емельянов («Бостон»), под 194‑м — вратарь Илья Канарский («Чикаго»), под 206‑м — нападающий Роман Лутцев («Тампа‑Бэй»), под 211‑м нападающий Ян Матвейко («Калгари»), под 213‑м вратарь Андрей Трофимов («Оттава»), под 224-м вратарь Егор Мидлак («Флорида»).

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#хоккей #нхл
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(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    29-го июня

    Санкции во всей красе.. Участвовать россияне не могут нигде, но зато за (океяном) в хоккей играть так пожалуйста.. Если ставите санкции то ставьте нормально что бы они на 100% во всём действовали, а это уже какие-то двойные стандарты.. Одно нельзя, зато что-то другое можно.. Бред какой-то!!

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  • С
    Сарказм
    Иннокентий Сидоров
    29-го июня

    Вспоминается тов. шариков, который не был согласен ни с Энгельсом, ни с Каутским и требовал простых и ясных для пролетарьята действий "отнять и поделить", на что проф. Пеображенский обоснованно толкнул речь про советы космического масштаба и космической же глупости. НХЛ - частная лавка, которая не подчиняется никому, она никогда не объявляла никаких санкций против россиян, поэтому все эти овечкины, малкины и кучеровы с бобровскими все это время преспокойно там играют (а овечкин при этом еще и публично трясет оглоблю путину в кремле, давя лыбу). И нет никакого мирового правительства, англосаксонского и еврейского мирового лобби и прочей конспирологической хрени, которые якобы могут всех нагнуть и заставить русофобствовать за компанию.

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