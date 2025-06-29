Двадцать один россиянин был выбран на драфте НХЛ‑2025

Двадцать один российский хоккеист был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2025 года, который прошел в Лос‑Анджелесе.

Первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ‑2025. стал 18-летний вратарь ЦСКА Петр Андреянов. «Коламбус Блю Джекетс» выбрал Андреянова под 20‑м номером. Под 34‑м «Монреаль» выбрал Александра Жарковского, под 41‑м пиком «Каролина» выбрала голкипера Семена Фролова, под 42‑м «Айлендерс» задрафтовали форварда Даниила Прохорова, под 62‑м — Иван Рябкин («Каролина»), под 67‑м — Курбан Лиъматов («Каролина»), под 87‑м — Роман Баусов («Каролина»). Под 89‑м номером клубом «Нью‑Йорк Рейнджерс» был выбран защитник Артем Гончар.

Под 115‑м номером «Сан‑Хосе» задрафтовал защитника Ильяса Магомедсултанова, под 134‑м выбран защитник Максим Агафонов («Сиэтл»), под 140‑м — защитник Никита Тюрин («Детройт»), под 142‑м — голкипер Иван Ткач‑Ткаченко («Юта»), под 147‑м — форвард Михаил Федоров («Сент‑Луис»), под 149‑м — нападающий Дмитрий Исаев («Оттава»), под 165‑м нападающий Кирилл Емельянов («Бостон»), под 194‑м — вратарь Илья Канарский («Чикаго»), под 206‑м — нападающий Роман Лутцев («Тампа‑Бэй»), под 211‑м нападающий Ян Матвейко («Калгари»), под 213‑м вратарь Андрей Трофимов («Оттава»), под 224-м вратарь Егор Мидлак («Флорида»).