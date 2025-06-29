КЧМ-2025. Юрген Клопп негативно высказался о чемпионате в США

«Клубный чемпионат мира — худшая идея, когда-либо реализованная в футболе. Людям, которые никогда не имели ничего общего с этой игрой, приходят в голову подобные идеи. Я опасаюсь, что в следующем сезоне футболисты получат невиданные ранее травмы. Это соревнование проводится в неподходящее время и по неправильным причинам.

Я понимаю тех, кто говорит, что деньги [полученные] за участие огромны. Но в прошлом году были Кубок Америки и чемпионат Европы. В этом году проводится клубный чемпионат мира, а в следующем — чемпионат мира [среди сборных]. Это означает, что вовлеченные игроки не получат ни физического, ни морального восстановления», — заявил Клопп.