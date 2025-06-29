КЧМ-2025. Встреча «Бенфики» и «Челси» завершилась спустя 4,5 часа после начала

Лондонский «Челси» обыграл лиссабонскую «Бенфику» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в США.

Встреча прошла на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте и завершилась победой «Челси» со счетом 4:1. Из-за непогоды игра была приостановлена и растянулась на 4,5 часа — это далеко не первый случай вмешательства погодных условий в проведение матчей нынешнего форума.

Бенфика — Челси — 1:4

Голы: 0:1 — Джеймс (64). 1:1 — Ди Мария (95+). 1:2 — Нкунку (108). 1:3 — Нету (115). 1:4 — Дьюсбери-Холл (117).

Таким образом, «Бенфика» завершила выступление на КЧМ-2025, а известный аргентинец Анхель Ди Мария провел последний матч в ее составе. 37-летний футболист уже подписал контракт с аргентинским «Росарио Сентраль», где и продолжит карьеру.

В четвертьфинале турнира подопечные Энцо Марески встретятся с бразильским «Палмейрасом», который ранее победил «Ботафого» (1:0 д. вр.).