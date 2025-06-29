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Хао Си Ван стал самым высокозадрафтованным игроком китайского происхождения в истории НХЛ 0 458

Спорт
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Хао Си Ван стал самым высокозадрафтованным игроком китайского происхождения в истории НХЛ

Защитник Хао Си Ван (Саймон Ван) стал самым высокозадрафтованным игроком китайского происхождения в истории Национальной хоккейной лиги. Ван был выбран «Сан-Хосе Шаркс» под общим 33-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2025 года.

Ранее нападающий Кевин Хэ был задрафтован «Виннипег Джетс» под 109-м номером в общем зачете на драфте НХЛ в 2024 году. А в 2015 году защитник Аньдун Сун стал первым в истории китайским хоккеистом, которого выбрала на драфте команда НХЛ. Он был задрафтован «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 172-м номером.

Вану 17 лет. Он начал играть в хоккей в Пекине в возрасте четырех лет, а в 12 лет переехал в Канаду. Он начал этот сезон в канадской юниорской лиге «А», а затем подписал контракт с «Дженералз» из OHL, где отметился двумя результативными передачами в 32 играх.

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