Остапенко и Севастова начинают участие в Уимблдоне

Латвийская теннисистка Алена Остапенко сегодня в первом матче Уимблдонского турнира встретится с британкой Сонай Картал, а Анастасия Севастова сыграет против пятой ракетки мира, итальянки Жасмин Паолини, пишет ЛЕТА.

Матч Остапенко станет первым на корте №3 и начнется в 13:00 по латвийскому времени. Севастова проведет третью игру на корте №2, которая может стартовать около 16:30.

Остапенко занимает 21-е место в рейтинге WTA и посеяна на Уимблдоне под 20-м номером, в то время как Картал находится на 51-й позиции.

Во вторник обе теннисистки провели первую личную встречу на турнире "WTA 250" в Истборне, где Остапенко одержала победу со счетом 6-3, 7-6 (7:2).

Во втором круге победительница сыграет либо с тунисской теннисисткой Онс Жабер (WTA 59), либо с болгаркой Викторией Томовой (WTA 111).

В прошлом году Остапенко дошла на Уимблдоне до четвертьфинала как в одиночном, так и в парном разряде в дуэте с украинкой Людмилой Киченок. Лучшие результаты Остапенко на этом турнире "Большого шлема" — полуфинал в одиночном разряде в 2018 году и в парном — в 2022 году.

Картал в прошлом году добралась до третьего круга Уимблдона, а в сентябре выиграла свой первый и пока единственный титул WTA на турнире "WTA 250" в Монастире.

Баланс побед и поражений Остапенко в этом сезоне составляет 16-13, у ее соперницы — 16-14.

Севастова (WTA 402), участвующая в турнире благодаря специальному рейтингу, действующему после декретного отпуска или длительных проблем со здоровьем, в первом матче сыграет против Паолини.

В двух предыдущих встречах побеждала итальянка. В 1/32 финала турнира в Риме 2020 года на грунте хозяйка корта выиграла 6-2, 6-3, а в первом раунде квалификации турнира в Цинциннати в 2021 году — 6-1, 6-2.

Во втором круге победительница встретится либо с японкой Аой Ито (WTA 108), либо с россиянкой Камиллой Рахимовой (WTA 80).

Севастова в последний раз участвовала в Уимблдоне в 2021 году, дойдя до 1/16 финала. Это ее лучший результат за девять выступлений на этом турнире.

Паолини в прошлом году дошла до финалов турниров "Большого шлема" в Париже и Лондоне, уступив соответственно польке Иге Швёнтек и чешке Барборе Крейчиковой. В этом сезоне она завоевала свой второй трофей серии "WTA 1000", победив на турнире в Риме.

Севастова в этом сезоне выиграла пять из десяти матчей, у Паолини — 27 побед и 11 поражений.

Еще одна латвийская теннисистка Дарья Семенистая проиграла в третьем раунде квалификации, заработав 30 очков в рейтинге WTA.

Третий турнир "Большого шлема" сезона продлится следующие две недели.