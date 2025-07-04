Президент США Трамп анонсировал бой за звание чемпиона UFC на территории Белого дома

Глава США Дональд Трамп сообщил о планах провести поединок UFC непосредственно на территории Белого дома – официальной резиденции президента.
Во время выступления на митинге в Айове он заявил: «Кто-нибудь следит за UFC? Мы устроим поединок UFC прямо на земле Белого дома. Представьте себе, у нас там достаточно пространства», — приводит слова Трампа Fox News.
По словам Трампа, это будет титульный бой, назначенный на 2026 год и приуроченный к празднованию 250‑й годовщины подписания Декларации независимости США.
Когда именно состоится поединок и кто примет в нём участие не уточняется.
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