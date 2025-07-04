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Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома 0 391

Спорт
Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома
ФОТО: Instagram

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2026 году на территории Белого дома состоится поединок UFC.

Мероприятие должно стать частью празднования 250‑летия независимости США. День независимости празднуется в стране 4 июля.

— В каждом из наших национальных парков, в каждом историческом месте будут проходить специальные мероприятия в честь 250‑летия независимости. И думаю, у нас будет бой UFC. Здесь кто‑то следит за UFC? Мы проведем бой UFC на территории Белого дома. Только представьте себе! У нас там очень много места.

Это будет чемпионский, полноценный бой, на него придут посмотреть 20–25 тысяч человек, — приводит слова Трампа Fox News.

Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп «абсолютно серьезен» в отношении этой идеи.

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#дональд трамп #шоу-бизнес #белый дом
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