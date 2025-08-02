Baltijas balss logotype

Пять латвийских спортсменов вышли в четвертьфинал чемпионата мира по BMX 1 316

Спорт
Дата публикации: 02.08.2025
BB.LV
Пять латвийских спортсменов вышли в четвертьфинал чемпионата мира по BMX
ФОТО: LETA

В субботу в Копенгагене пятеро латвийских спортсменов вышли в четвертьфинальные заезды чемпионата мира по BMX, сообщает Латвийская федерация велоспорта (ЛФВ), пишет LETA.

В возрастной группе U-23 среди мужчин выступали три латвийских спортсмена — Эдгарс Лангманис, Карлис Педраудзис и Эмилс Мартиньш Трейманис. Все они в первом раунде финишировали в числе четырёх лучших в своих заездах, что позволило им сразу пройти в 1/8 финала.

В 1/8 финала Лангманис финишировал вторым в своём заезде и обеспечил себе выход в четвертьфинал. В другом заезде Трейманис занял третье место и также прошёл в следующий этап соревнований.

В женской конкуренции U-23 Вероника Моника Стуришка финишировала первой в первом заезде, что сразу дало ей место в четвертьфинале.

Также в четвертьфинал напрямую вышла Адэлина Карклина в юниорской группе, заняв второе место в своём заезде. Среди юниоров Латвии до четвертьфинала также дошёл Кристерс Апелс.

В элитных группах дальше первого раунда не смогли пройти Винета Петерсоне и Ноа Лаке.

В воскресенье чемпионат мира в Копенгагене продолжится четвертьфинальными заездами.

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го августа

    Молодцы. 🚴‍♂️

    0
    1

