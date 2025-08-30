После болезненного поражения от латвийцев баскетболисты Эстонии обыграли Чехию

Мужская сборная Эстонии по баскетболу в субботу в Риге одержала свою первую победу на нынешнем чемпионате Европы, продолжая борьбу за выход в 1/8 финала, пишет LETA.

Баскетболисты Эстонии, накануне в напряжённой борьбе проигравшие латвийцам, со счётом 89:75 (23:19, 31:17, 23:18, 12:21) обыграли сборную Чехии.

У победителей Кристиан Кулламя отличился 16 очками, семью подборами и семью результативными передачами, Хенри Дрелл набрал 15 очков, а Каспар Трейер, Янари Йесаар и Артур Контшук — по десять.

У чехов 14 очков набрал Ян Жидек, 13 очков и пять подборов — у Мартина Петерки, десять очков — у Вита Крейчи.

Позже сегодня на арене "Xiaomi" в 18:00 Латвия встретится с Сербией, а в 21:15 Португалия сыграет с Турцией.

В группе A по две победы в двух матчах имеют Сербия и Турция, по одной победе — у Португалии и Латвии, которые сыграли по два матча, а также у Эстонии, проведшей три поединка. Чехия проиграла все три встречи.

В финальной части чемпионата Европы 24 сборные, разделённые на четыре группы, играют в конце августа и начале сентября в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, который пройдёт в Риге в первой половине сентября и определит обладателей медалей. В 1/8 финала встретятся команды групп A и B, а также C и D.