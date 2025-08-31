Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чемпионат Испании. Ямаль забил, но «Барселона» упустила победу 0 296

Спорт
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Чемпионат Испании. Ямаль забил, но «Барселона» упустила победу

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 1:1.

На гол Ламина Ямаля с пенальти хозяева ответили точным ударом Франа Переса.

«Барселона» с семью очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от мадридского «Реала» на два балла. «Райо Вальекано» с четырьмя очками на 10-й строчке.

Райо Вальекано — Барселона — 1:1

Голы: 0:1 — Ямаль (40, с пенальти). 1:1 — Фран Перес (67).

Результаты дня:

Сельта — Вильярреал — 1:1

Бетис — Атлетик — 1:2

Эспаньол — Осасуна — 1:0

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда»
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда» 156
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге 195
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии 250
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен 231

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 15
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 14
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 254
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 65
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 42
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 66
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 15
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 14
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 254

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео