Чемпионат Испании. Ямаль забил, но «Барселона» упустила победу

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 1:1.
На гол Ламина Ямаля с пенальти хозяева ответили точным ударом Франа Переса.
«Барселона» с семью очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от мадридского «Реала» на два балла. «Райо Вальекано» с четырьмя очками на 10-й строчке.
Райо Вальекано — Барселона — 1:1
Голы: 0:1 — Ямаль (40, с пенальти). 1:1 — Фран Перес (67).
Результаты дня:
Сельта — Вильярреал — 1:1
Бетис — Атлетик — 1:2
Эспаньол — Осасуна — 1:0
