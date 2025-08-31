Чемпионат Испании. Ямаль забил, но «Барселона» упустила победу

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 1:1.

На гол Ламина Ямаля с пенальти хозяева ответили точным ударом Франа Переса.

«Барселона» с семью очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от мадридского «Реала» на два балла. «Райо Вальекано» с четырьмя очками на 10-й строчке.

Райо Вальекано — Барселона — 1:1

Голы: 0:1 — Ямаль (40, с пенальти). 1:1 — Фран Перес (67).

Результаты дня:

Сельта — Вильярреал — 1:1

Бетис — Атлетик — 1:2

Эспаньол — Осасуна — 1:0