Хосеп Гвардиола рассказал, поменяет ли он стиль игры «Манчестер Сити»

«Горожане» находятся на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав три очка. «Да, после 18 выигранных трофеев я изменю свой стиль, конечно. После четырёх подряд побед в АПЛ я изменю свой подход в том, как должны играть мои команды… Никогда я не поменяю свои убеждения о том, как мы должны играть!

Если мы возвращаем мяч высоко на чужой половине поля, я хочу атаковать быстро. Когда соперник играет высоким прессингом, один в один, и мы проходим первую линию давления — я хочу атаковать быстро. Но потом я обожаю делать миллион скучных-скучных передач. Я обожаю это», — цитирует Гвардиолу City Xtra.