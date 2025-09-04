US Open-2025. Определились полуфинальные пары в мужском одиночном разряде

Стали известны все полуфинальные пары Открытого чемпионата США года в мужском одиночном разряде.

За выход в финал турнира будут бороться 27-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим, первый номер рейтинга АТП итальянец Янник Синнер, а также испанец Карлос Алькарас (2-й в рейтинге) и серб Новак Джокович (7-й).

US Open-2025. 1/2 финала

Карлос Алькарас (2 АТП, Испания) — Новак Джокович (7 АТП, Сербия)

Янник Синнер (1 АТП, Италия) — Феликс Оже-Альяссим (27 АТП, Канада)

Напомним, в четвертьфинальных матчах Синнер разгромил соотечественника Лоренцо Музетти (6:1, 6:4, 6:2), Джокович одолел Тэйлора Фрица из США (6:3, 7:5, 3:6, 6:4), Алькарас уверенно победил чеха Иржи Легечку (6:4, 6:2, 6:4), а Оже-Альяссим оставил за бортом квартета сильнейших Алекса де Минора (4:6, 7:6, 7:5, 7:6).