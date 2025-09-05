В Финляндии однополая пара впервые выступит на турнирах в танцах на льду

Фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг будут выступать вместе на внутренних соревнованиях в предстоящем сезоне. Ранее Федерация фигурного катания Финляндии внесла изменения в свои правила, где теперь в танцах на льду участники обозначаются как «фигурист А» и «фигурист Б» вместо «мужчина» и «женщина».

Нововведение приняли после того, как 19-летняя Аалто и 20-летняя Коллинг подали заявку на совместное участие. В 2022 году подобные изменения были также приняты в Канаде.

Аалто, которая ранее выступала вместе с мужчинами, рассказала, что ей было сложно найти партнера. «На одного мужчину приходится, я думаю, около 300 женщин, желающих кататься с ним. И возникает дисбаланс. И дело не только в ваших навыках катания, но и в вашем росте, весе, внешности и географическом положении», — рассказала Аалто.