В Финляндии однополая пара впервые выступит на турнирах в танцах на льду

Спорт
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
В Финляндии однополая пара впервые выступит на турнирах в танцах на льду

В Финляндии после изменения правил впервые появился однополый дуэт в танцах на льду, сообщает Reuters.

Фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг будут выступать вместе на внутренних соревнованиях в предстоящем сезоне. Ранее Федерация фигурного катания Финляндии внесла изменения в свои правила, где теперь в танцах на льду участники обозначаются как «фигурист А» и «фигурист Б» вместо «мужчина» и «женщина».

Нововведение приняли после того, как 19-летняя Аалто и 20-летняя Коллинг подали заявку на совместное участие. В 2022 году подобные изменения были также приняты в Канаде.

Аалто, которая ранее выступала вместе с мужчинами, рассказала, что ей было сложно найти партнера. «На одного мужчину приходится, я думаю, около 300 женщин, желающих кататься с ним. И возникает дисбаланс. И дело не только в ваших навыках катания, но и в вашем росте, весе, внешности и географическом положении», — рассказала Аалто.

Читайте нас также:
#фигурное катание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го сентября

    Так это просто не красиво. А лёд выдержит все.

    12
    0
  • З
    Злой
    5-го сентября

    Хорошо что я не в финлядии, от такого позора удавился бы.,

    16
    3

Видео