«Фенербахче» заключил предварительное соглашение с Зиданом

Стамбульский «Фенербахче» достиг предварительной договорённости с бывшим главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом. Об этом сообщает Sabah Spor.

Отмечается, что французский специалист прибудет в Турцию после того, как будут окончательно согласованы условия контракта и размер зарплаты.

В конце августа клуб расстался с Жозе Моуринью, который ранее стоял у руля команды.

53-летний Зидан руководил мадридским «Реалом» в 2016–2018 и 2019–2021 годах. За это время под его началом мадридцы трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды стали чемпионами Испании и дважды завоевали национальный Суперкубок.