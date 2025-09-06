Янник Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима и вышел в финал US Open — 2025

В пятницу, 5 сентября, завершился полуфинальный матч мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025, в котором встречались первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 27-й номер мирового рейтинга Феликс Оже-Альяссим из Канады.

Матч длился 3 часа 20 минут и завершился победой Синнера со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Итальянский теннисист выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Канадец сделал девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один заработанный брейк-пойнт из десяти.

В другом матче полуфинала встречались седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас из Испании. Матч завершился за 2 часа 22 минуты в трёх сетах победой Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.