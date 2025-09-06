Латвийская сборная опять проиграла сербам с минимальным счетом. Правда в другом спорте

Мужская сборная Латвии по футболу уступила команде Сербии в матче квалификационного турнира Кубка мира, который состоялся в субботу в Риге.

В матче группы K сборная Латвии проиграла со счетом 0:1 (0:1).

В квалификационной группе K у Англии девять очков в трех матчах, а у Сербии - семь. У Албании пять очков из четырех матчей, у Латвии - четыре, а у Андорры очков нет.

В первых двух квалификационных матчах в марте Латвия обыграла Андорру со счетом 1:0 и проиграла Англии со счетом 0:3, а в июне уступила Албании со счетом 1:1.

В настоящее время сборная Латвии занимает 137-е место в мировом рейтинге, а Сербия - 32-е.