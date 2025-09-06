US Open-2025. Аманда Анисимова высказалась о финале с Ариной Соболенко

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась мыслями по поводу предстоящего финала US Open-2025, где она встретится с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко.

— Она — первая ракетка мира, у нее невероятный теннис. Будет битва, я в предвкушении. Каждый раз, когда мы играли, было интересно. У нас были очень, очень тяжелые матчи. Многие из них проходили на турнирах «Большого шлема», особенно в начале моей карьеры.

Но, пожалуй, самым запоминающимся был Уимблдон. Был очень равный матч, как и почти каждый раз, когда я играю против нее. Думаю, тот был самым особенным для меня, — приводит слова Анисимовой Punto de Break.

Анисимова ведет 6-3 по личным встречам с Соболенко. Последний их очный матч состоялся в полуфинале Уимблдона-2025, где победу одержала Аманда.