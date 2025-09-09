Baltijas balss logotype
ЧМ-2026. Квалификация. Датчане на выезде разгромили греков 0 263

Спорт
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
ЧМ-2026. Квалификация. Датчане на выезде разгромили греков

Сборная Дании на выезде уверенно победила команду Греции в матче квалификации чемпионата мира-2026 — 3:0.

Датчане возглавили группу «С» с четырьмя очками, опередив шотландцев по дополнительным показателям.

ПИРЕЙ. Georgios Karaiskakis. Начало в 21.45.

СУДЬЯ: Румшас (Литва).

ГРЕЦИЯ: Тзолакис — Кулиеракис, Мавропанос, Цимикас, Ваяннидис, Курбелис (Сиопис, 64), Зафейрис (Иоаннидис, 75), Константелиас (Масурас, 46), Тзолис (Пелкас, 83), Карецас (Бакасетас, 46), Павлидис (к).

ДАНИЯ: Шмейхель — Андерсен, А. Кристенсен, Меле (Гренбек, 90), Р. Кристенсен, Юльманн, Фрохольдт (Брун Ларсен, 82), Хейбьерг (к), Дамсгор (О`Райли, 83), Сков Ольсен (Доргу, 63), Биерет (Хейлунн, 63).

ГОЛЫ: 0:1 — Дамсгор (32). 0:2 — Кристенсен (62). 0:3 — Хейлунн (81).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Кулиеракис (45), Меле (68).

Группа «С»: Дания — 4 очка (2 игры), Шотландия — 4 (2), Греция — 3 (2), Беларусь — 0 (2).

Видео