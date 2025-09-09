ЧМ-2026. Квалификация. Датчане на выезде разгромили греков

Сборная Дании на выезде уверенно победила команду Греции в матче квалификации чемпионата мира-2026 — 3:0.
Датчане возглавили группу «С» с четырьмя очками, опередив шотландцев по дополнительным показателям.
ПИРЕЙ. Georgios Karaiskakis. Начало в 21.45.
СУДЬЯ: Румшас (Литва).
ГРЕЦИЯ: Тзолакис — Кулиеракис, Мавропанос, Цимикас, Ваяннидис, Курбелис (Сиопис, 64), Зафейрис (Иоаннидис, 75), Константелиас (Масурас, 46), Тзолис (Пелкас, 83), Карецас (Бакасетас, 46), Павлидис (к).
ДАНИЯ: Шмейхель — Андерсен, А. Кристенсен, Меле (Гренбек, 90), Р. Кристенсен, Юльманн, Фрохольдт (Брун Ларсен, 82), Хейбьерг (к), Дамсгор (О`Райли, 83), Сков Ольсен (Доргу, 63), Биерет (Хейлунн, 63).
ГОЛЫ: 0:1 — Дамсгор (32). 0:2 — Кристенсен (62). 0:3 — Хейлунн (81).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Кулиеракис (45), Меле (68).
Группа «С»: Дания — 4 очка (2 игры), Шотландия — 4 (2), Греция — 3 (2), Беларусь — 0 (2).
