ЧМ-2026. Квалификация. Сборная Италии вырвала победу в матче с Израилем, в котором было забито 9 мячей

Сборная Италии на выезде одолела команду Израиля в матче квалификации чемпионата мира-2026 — 5:4.

Дубль у гостей оформил Мойзе Кин. У израильтян дубль в активе Дора Переца. Дважды итальянцы забили в свои ворота — автоголами отметились Мануэль Локателли и Алессандро Бастони.

ИЗРАИЛЬ — ИТАЛИЯ — 4:5

ДЕБРЕЦЕН. Nagyerdei Stadion. Начало в 21.45.

СУДЬЯ: Винчич (Словения).

ИЗРАИЛЬ: Д.Перец — Нахмиас, Лемкин (Шломо, 9; Тургеман, 88), Ревиво, Даса (к) (Мизрахи, 66), Д. Перец, Э. Перец, Глух, Соломон, Халаили (Барибо, 66), Битон (Йехезкель, 66).

ИТАЛИЯ: Доннарумма (к) — Бастони, Манчини, Димарко (Камбьясо, 79), Ди Лоренцо, Локателли, Тонали, Барелла (Фраттези, 68), Политано (Орсолини, 68), Ретеги (Мальдини, 88), Кин (Распадори, 79).

ГОЛЫ: 1:0 — Локателли (16, автогол). 1:1 — Кин (40). 2:1 — Д.Перец (52). 2:2 — Кин (54). 2:3 — Политано (59). 2:4 — Распадори (81). 3:4 — Бастони (87, автогол). 4:4 — Д.Перец (89). 4:5 — Тонали (91+).

Группа «I»: Норвегия — 12 очков (4 игры), Италия — 9 (4), Израиль — 9 (5), Эстония — 3 (5), Молдова — 0 (4).

Результаты дня:

Швейцария — Словения — 3:0

Косово — Швеция — 2:0

Группа «В»: Швейцария — 6 очков (2 игры), Косово — 3 (2), Швеция — 1 (2), Словения — 1 (2).

Гибралтар — Фарерские острова — 0:1

Хорватия — Черногория — 4:0

Группа «L»: Хорватия — 12 очков (4 игры), Чехия — 12 (5), Фарерские острова — 6 (5), Черногория — 6 (5), Гибралтар — 0 (5).