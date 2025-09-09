Baltijas balss logotype
Дональд Трамп едва не уснул на финале US Open-2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером

Спорт
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Дональд Трамп едва не уснул на финале US Open-2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером

Испанец Карлос Алькарас победил итальянца Янника Синнера в финале US Open-2025 — 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

На матче, который продолжался два часа и 42 минуты, присутствовал президент США Дональд Трамп.

Как отмечают СМИ, Трам выглядел очень сонным, хотя сначала вел себя активно и приветствовал болельщиков. Он посетил US Open впервые с 2015 года в качестве гостя Rolex.

Алькарас 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Для него титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере. По итогам состязаний он вернулся на первую строчку рейтинга АТП, сместив Синнера.

Ранее в нынешнем сезоне теннисисты встречались четыре раза. Алькарас победил в финалах «Мастерса» в Риме и на «Ролан Гаррос», Синнер выиграл в финале «Уимблдона». В матче за титул «Мастерса» в Цинциннати Синнер снялся при счете 0:5 из-за плохого самочувствия.

Оставить комментарий

