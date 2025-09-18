Baltijas balss logotype
Рейтинг FIFA обновили. Что изменилось для Латвии? Кто на первом месте? 0 391

Спорт
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Рейтинг FIFA обновили. Что изменилось для Латвии? Кто на первом месте?
ФОТО: Unsplash

Мужская сборная Латвии по футболу в обновлённом рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) сохранила 137-е место, а новым лидером рейтинга стала сборная Испании, сообщает ЛЕТА.

С момента публикации предыдущего рейтинга в июле латвийские футболисты провели два матча в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года и оба проиграли. В начале сентября сборная Латвии дома уступила Сербии со счётом 0:1 (0:1), а затем с таким же счётом проиграла на выезде Албании.

Среди соперников сборной Латвии по квалификации чемпионата мира выше всех в рейтинге находится Англия, которая сохранила четвёртое место. Сербия опустилась на две позиции и занимает 34-е место, Албания поднялась на одну строчку — на 66-е место, а Андорра сохранила 174-ю позицию.

Сборная Эстонии потеряла три места и теперь занимает 129-ю строчку, Литва опустилась на две позиции — до 145-го места.

В рейтинге стран Европейского футбольного союза (UEFA) Латвия занимает 48-е место, опережая Литву, Молдову, Мальту, Андорру, Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино.

Лучший результат сборной Латвии в рейтинге FIFA — 45-е место, достигнутое в 2009 году. Антирекорд — 148-я позиция в 2017 году.

Сборная Испании, ставшая чемпионом Европы, вновь возглавила рейтинг FIFA. На втором месте — Франция. Обе сборные обошли предыдущего лидера — победителя чемпионата мира Аргентину. Англия сохранила четвёртое место, Португалия поднялась с шестого на пятое, обогнав Бразилию. Нидерланды остались на седьмом месте, Бельгия — на восьмом. Хорватия поднялась с десятого на девятое место, а Италия — с 11-й позиции на десятую. Сборная Германии покинула топ-10, опустившись с девятого на 12-е место.

#футбол #фифа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео