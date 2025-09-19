Официально: спустя 25 лет Жозе Моуринью вернулся в «Бенфику», став главным тренером клуба

Португальский специалист Жозе Моуринью стал главным тренером «Бенфики». Контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. Об этом информирует пресс-служба лиссабонского клуба.

Последним местом работы 62-летнего тренера был турецкий «Фенербахче». Специалист покинул клуб в конце августа этого года. Ранее Моуринью работал с мадридским «Реалом», «Челси», «Интером», «Тоттенхэмом», «Ромой», «Порту».

Кроме того, Моуринью трудился и в «Бенфике» — с сентября по декабрь 2000 года «орлы» провели под его руководством 11 матчей.

«Бенфика» ранее проиграла «Карабаху» (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Сразу после этой неудачи «орлы» уволили своего наставника Бруну Лаже.