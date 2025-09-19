Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уже в следующие выходные в пяти городах Латвии пройдёт ночной заплыв. Участие бесплатное 0 2194

Спорт
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Уже в следующие выходные в пяти городах Латвии пройдёт ночной заплыв. Участие бесплатное
ФОТО: LETA

Осталась всего неделя до 11-го «Ночного заплыва» — мероприятия для всех любителей водных развлечений, которое состоится 27 сентября в Риге, Валмиере, Вентспилсе, Лиепае и Сигулде, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

«Ночной заплыв 2025» (Nakts peldējums) — это водное приключение для всех возрастов, которое уже в одиннадцатый раз организует Латвийская федерация плавания.

Принять участие приглашаются все — любители спорта, активного образа жизни и водных удовольствий. Это демократичное мероприятие, где главное — участие: можно плыть как угодно — хоть «по-собачьи», хоть одну дорожку, хоть десять, пять минут или полчаса. Допускается использование вспомогательных средств — досок для плавания и т.д.

«В этом году мероприятие впервые состоится в пяти городах — в Риге, Валмиере, Вентспилсе, Лиепае и Сигулде — с музыкой, световыми эффектами и особой атмосферой», - говорит генеральный секретарь Латвийской федерации плавания Павел Мурaн.

«В этом году концепция иная — наслаждаемся 30 минутами плавания, и каждый индивидуально проплытый путь суммируется в общий результат. Это своеобразная эстафета с целью достичь как можно большего общего километража», - поясняет пловчиха на длинные дистанции Илзе Айгаре.

«Ночной заплыв 2025» состоится 27 сентября в бассейне РТУ на Кипсале в Риге, а также в бассейнах Валмиеры, Вентспилса, Лиепаи и Сигулды. Участие бесплатное, регистрация — до 25 сентября на сайте www.naktspeldejums.lv.

Участники приглашаются зарегистрироваться в одной из четырёх групп:

  • семьи с детьми,
  • любители и массовая группа,
  • спортивная группа,
  • профессионалы.

Каждой группе будет выделено по 30 минут в бассейне. Каждый участник сам выбирает дистанцию, темп и стиль, стартовать можно как с бортика, так и из воды. Каждый получит диплом с зафиксированным личным результатом.

Читайте нас также:
#спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
1
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда»
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда» 166
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге 203
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии 256
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен 233

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 4
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 21
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 23
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 74
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 29
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 54
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 4
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 21
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео