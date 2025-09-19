Уже в следующие выходные в пяти городах Латвии пройдёт ночной заплыв. Участие бесплатное

Осталась всего неделя до 11-го «Ночного заплыва» — мероприятия для всех любителей водных развлечений, которое состоится 27 сентября в Риге, Валмиере, Вентспилсе, Лиепае и Сигулде, сообщает передача «900 секунд» ( ТВ3 ).

«Ночной заплыв 2025» (Nakts peldējums) — это водное приключение для всех возрастов, которое уже в одиннадцатый раз организует Латвийская федерация плавания.

Принять участие приглашаются все — любители спорта, активного образа жизни и водных удовольствий. Это демократичное мероприятие, где главное — участие: можно плыть как угодно — хоть «по-собачьи», хоть одну дорожку, хоть десять, пять минут или полчаса. Допускается использование вспомогательных средств — досок для плавания и т.д.

«В этом году мероприятие впервые состоится в пяти городах — в Риге, Валмиере, Вентспилсе, Лиепае и Сигулде — с музыкой, световыми эффектами и особой атмосферой», - говорит генеральный секретарь Латвийской федерации плавания Павел Мурaн.

«В этом году концепция иная — наслаждаемся 30 минутами плавания, и каждый индивидуально проплытый путь суммируется в общий результат. Это своеобразная эстафета с целью достичь как можно большего общего километража», - поясняет пловчиха на длинные дистанции Илзе Айгаре.

«Ночной заплыв 2025» состоится 27 сентября в бассейне РТУ на Кипсале в Риге, а также в бассейнах Валмиеры, Вентспилса, Лиепаи и Сигулды. Участие бесплатное, регистрация — до 25 сентября на сайте www.naktspeldejums.lv.

Участники приглашаются зарегистрироваться в одной из четырёх групп:

семьи с детьми,

любители и массовая группа,

спортивная группа,

профессионалы.

Каждой группе будет выделено по 30 минут в бассейне. Каждый участник сам выбирает дистанцию, темп и стиль, стартовать можно как с бортика, так и из воды. Каждый получит диплом с зафиксированным личным результатом.